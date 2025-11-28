BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete bugün Mini Ütü geliyor!
BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete bugün Mini Ütü geliyor!
BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 28 Kasım’da onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 28 Kasım 2025 Cuma indirimleri...
THOMSON 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55UG4S14
Fiyat: 19,990 TL
