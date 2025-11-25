  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'e Casper Via M40 Cep Telefonu geliyor!

BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'e Casper Via M40 Cep Telefonu geliyor!

BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 28 Kasım’da onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 28 Kasım 2025 Cuma indirimleri...

BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'e Casper Via M40 Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 1
1 | 137
BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'e Casper Via M40 Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 2

CASPER VİA M40 CEP TELEFONU 6GB/128 GB

Fiyat: 6,490 TL

2 | 137
BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'e Casper Via M40 Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 3
3 | 137
BİM market 28 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'e Casper Via M40 Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 4
4 | 137