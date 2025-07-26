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BİM market 29 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor?

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 29 Temmuz 2025 Salı indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 29 Temmuz Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 29 Temmuz Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 29 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 29 Temmuz Salı 2025 aktüel ürünler kataloğu…

BİM market 29 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

VADİM YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 2 KG

Fiyat: 349 TL

LEZİTA PİLİÇ BONFİLE 1000 G

Fiyat: 89 TL

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BİM market 29 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

MR. OXY MAXIMA YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 100’LÜ

Fiyat: 59 TL

DP ŞAMPUAN 800 ML

Fiyat: 109 TL

 

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