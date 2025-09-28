  1. Ekonomim
  4. BİM market 3 Ekim 2025 Cuma indirim kataloğu! Cuma günü Bim markete hangi ürünler geliyor?

BİM market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 3 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 3 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 3 Ekim 2025 Cuma indirimleri...

DİJİTSU 55 İNÇ UHD GOOGLE TV DG22000

Fiyat: 14,990 TL

KEYSMART MİNİ BUZDOLABI KEY 9010 S

Fiyat: 4,990 TL

