BİM market 31 Aralık Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e 5 Raflı Banyo Dolabı geliyor!
BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 31 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 31 Aralık’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 31 Aralık 2025 Çarşamba indirimleri...
HOMENDRA METAL ÇOK AMAÇLI BÖLMELİ RAF
Fiyat: 1,690 TL
1 | 5
HOMENDRA BANYO DOLABI 5 RAFLI
Fiyat: 1,590 TL
2 | 5
HOMENDRA METAL YAN SEHPA
Fiyat: 1,190 TL
3 | 5
HOMENDRA TEKERLEKLİ METAL SEHPA
Fiyat: 1,390 TL
4 | 5
