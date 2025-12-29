  1. Ekonomim
BİM market 31 Aralık Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Metal Yan Sehpa geliyor!

BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 31 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 31 Aralık’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 31 Aralık 2025 Çarşamba indirimleri...

HOMENDRA METAL ÇOK AMAÇLI BÖLMELİ RAF

Fiyat: 1,690 TL

HOMENDRA BANYO DOLABI 5 RAFLI

Fiyat: 1,590 TL

HOMENDRA METAL YAN SEHPA

Fiyat: 1,190 TL

HOMENDRA TEKERLEKLİ METAL SEHPA

Fiyat: 1,390 TL

