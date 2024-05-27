BİM market 4 Haziran 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 4 Haziran salı aktüel ürünler
BİM market Haziran ayı indirimleri başladı. BİM market 4 Haziran 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette yarın onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 4 Haziran hangi ürünlerde indirim var? 4 Haziran BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 4 Haziran 2024 salı indirimleri...
Nivea Güneş Koruyucu Jel Krem 175 ml 345 TL
Nivea Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi 50 Spf 345 TL
Nivea Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml 295 TL
Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu 250 ml 95 TL
Garnier Ambre Solaire Bronzlaştırıcı Yağ 200 ml 29 9TL
Garnier Ambre Solaire Çocuk Güneş Koruyucu Sprey 50 Spf 375 TL
Garnier Ambre Solaire Güneş Koruyucu Sprey 50 Spf 375 TL
Dermokil Sprey Güneş Koruyucu 50 Spf 199 TL
Angie Sun Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 ml 109 TL
Sebamed Çocuk Güneş Koruyucu Süt 50 Spf 299 TL
Sebamed Güneş Kremi 50 Spf 299 TL
Dermokil Güneş Kremi 50 Spf 145 TL
Dermokil Çocuk Sprey Güneş Koruyucu 50 Spf 195 TL
Angie Sun Çocuk Güneş Koruyucu Sprey 200 ml 189 TL
Angie Sun Güneş Koruyucu Sprey 50 Spf 179 TL
Tokalon Güneş Koruyucu Yüz Kremi 60 ml 11 9TL
Tokalon Çocuk Güneş Koruyucu Krem 50 Spf 159 TL
Lipz Lip Balm 15 Spf 39,50 TL
Tokalon Güneş Koruyucu Krem 150 ml 159 TL
Tokalon Güneş Koruyucu Krem 150 ml 129 TL
Sinoz Işıltı Verici Aydınlatıcı Tonik 200 ml 159 TL
Sinoz Peeling Jel 100 ml 99 TL
Sinoz Güneş Koruyucu Krem 129 TL
Dermokil Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 ml 129 TL
Dermokil Güneş Sonrası Jel 100 ml 49 TL
Newgen Yüz Bakım Serumu 30 ml 75 TL
Newgen Uv Korumalı El Kremi 30 Spf 59 TL
Signal Diş Fırçası 43,50 TL
Claderm Aloe Vera Jel 300 ml 45 TL
Moments Duş Jeli Palmolive 500 ml 55 TL
Miamina Bronzlaştırıcı Yağ 89 TL
Golden Rose Renkli Maskara 119 TL
Golden Rose Renkli Eyeliner 109 TL
Golden Rose Primer Maskara 119 TL
Golden Rose Oje 32,50 TL
Golden Rose Renk Değiştiren Lipgloss Magic Kiss 99 TL
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 129 TL
Cif Krem Gold 500 ml 26,50 TL
Doa Yüzey Temizleyici 25,50 TL
Domestos Wc Blok 99,50 TL
Deep Fresh Islak Havlu Lovely 100'lü 25 TL
Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 285 TL
EQ Organizer Çanta Erkek 139 TL
Orkid Hijyenik Ped Gece 79,75 TL
Orkid Günlük Ped 65,75 TL
Orkid Hijyenik Ped Normal 79,75 TL
Angie Vücut Spreyi 100 ml 39,50 TL
Shela-Capitol Deodorant 100 ml 32,50 TL
Epi Tüy Dökücü Krem 100 ml 37,50 TL
Rexona Roll-On 30 ml 72,50 TL
Remove Erkek Tüy Dökücü Krem 47,50 TL
Vi-Vet Yüz Ağda Bandı 24'lü 26,50 TL
Tüy Sarartıcı Krem Vi-Vet 49,50 TL
Eeose Kaş Kirpik Serumu 8 ml 99 TL
JKosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 24,50 TL
London Thomas Mandal Toka Xlarge 30 TL
Wilkinson Tıraş Bıçağı 22,50 TL
Marmara Barber Parfümlü Kolonya 400 ml 59,50 TL
Claderm Kil Maskesi 20 ml 9,50 TL
Casilli Kadın Slip 99 TL
Casilli Büstiyer Slip Takım 119 TL
Naturalove Seyahat Seti 59,50 TL
Naturalove Mini File Çantalı Makyaj Fırça Seti 119 TL
Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 185 TL
Kuzucu Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL
Kerem Labne 3x180 gr 74,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 147,50 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 99 TL
Gündoğdu Sade Yağ 200 gr 95 TL
Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 Litre 47,50 TL
Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 Litre 42,50 TL
Sek Naneli Ayran 300 ml 9,90 TL
Nesquik Kakaolu Süt 6x180 ml 65 TL
Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 21,50 TL
Sek Quark Çeşitleri 140 gr 21,50 TL
Sek Taze Peynir Çeşitleri 150 gr 34,50 TL
Nutella Kakaolu Fındık Kreması 750 gr 148,75 TL
Nora Tam Buğday Un 2 Kg 39,50 TL
Çiftçi Keten Tohumu / Maş Fasulyesi / Siyez Bulgur / İç Bakla 26 TL
Çiftçi Greçka / Börülce / Siyah Pirinç / Beluga Mercimek 500 gr 39,75 TL
Filiz Tam Buğday Burgu Makarna 350 gr 17,50 TL
Duru Çiya Tohumu 10x8 gr 16,50 TL
Dr.Oetker Yogatella 14,75 TL
Boringer Kakao Kent 2x25 gr 13,75 TL
Delly Çikolata Kaplı Meyveli Bar 21,50 TL
Master Nut Yer Fıstıklı Krokan 5x30 gr 24,50 TL
Master Nut Yer Fıstıklı Granola Bar 5x30 gr 24,50 TL
Kellogg's Granola Çikolata Parçacıklı & Fındıklı 500 gr 99,50 TL
Polonez Dana Füme Karabiberli 50 gr 31,50 TL
Polonez Zeytinyağlı Kekikli Hindi Füme 150 gr 43 TL
Erpiliç Dondurulmuş Piliç Kroket 1000 gr 99 TL
Aytaç Vakumlu Piliç Sosis 300 gr 27,75 TL