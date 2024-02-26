BİM market 5 Mart 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 5 Mart salı aktüel ürünler
BİM market 5 Mart 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 5 Mart 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette kaşar peynirden, yoğurda, dana kıymadan, içli köfteye, Ayçiçek yağından, bakliyatlara, makyaj malzemesine, bebek bezine kadar onlarca ürün raflarda yerlerini alacak. BİM'de 5 Mart salı günü hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimler...
Persil Toz Deterjan 9 Kg 295 TL
Sleepy Islak Havlu 90'lı 23,50 TL
Bebem Natural Ultra Fırsat Paketi 238 TL
Cif Krem Temizleyici Amonyaklı 1500 ml 49 TL
Dünya Peçete Ecco Yeşil 200'lü 21,50 TL
Queen Desenli Peçete 200'lü 14,50 TL
Çiçekli Sütyen Slip Takım 249 TL
Casilli Kadın Baskılı Slip 149 TL
Angie Kadın Parfüm 100 ml 99,50 TL
Angie Vücut Spreyi 150 ml 58,50 TL
Angie El Kremi 75 ml 27,50 TL
Buhurdanlık 179 TL
Naturalove Suni Deri Çantalı Makyaj Fırça Seti 4'lü 125 TL
Golden Rose Dudak Koruyucu 69,50 TL
Golden Rose Maskara Smoky Lashes Prestige 89 TL
Golden Rose Kalem Ruj Smart Lips 65 TL
Golden Rose Likit Allık 105 TL
Deodorant Rexona 150 ml + Şampuan Kofre Elidor 200 ml 119 TL
Newgen Yüz Bakım Kremi 59 TL
Newgen Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 53,50 TL
Newgen Yüz Serumu Çeşitleri 69 TL
Elidor 1 Dk Süper Saç Kremi 170 ml 72,50 TL
Jkosmec Yüz Bakım Maskesi 22,50 TL
Yeşim Masaj Aleti + Gua Sha Taşı Seti 99 TL
Sensodyne Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası 89 TL
Orkid Hijyenik Ped Gece 26 89,75 TL
Orkid Günlük Ped 48 li 52,50 TL
Orkid Hijyenik Ped Normal 36 89,75 TL
Mr.Green Temizlik Bezi Seti 5199 TL
Lastik Toka Lolipop 35 TL
Naturalove Kadife Makyaj Çantası 139 TL
Naturalove Kadife Makyaj Çantası 119 TL
Gloss Boncuk Bileklik 39 TL
Gloss Boncuk Kolye 49 TL
Naturalove İpli Çiçek Choker Boyun Aksesuarı 69 TL
Abalı Ayçiçek Yağı 5 Litre 197,50 TL
Efsane İthal Pilavlık Pirinç 5 Kg 109,75 TL
Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 74,75 TL
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 47,50 TL
Saban Nohut 2,5 Kg 119,50 TL
Bizebi Baldo Pirinç 2,5 Kg 119,50 TL
Bizebi Yaprak Kırmızı Mercimek 1 Kg 28,75 TL
Bizebi Kuru Fasulye 1 Kg 49,50 TL
Bizebi Nohut 1 Kg 39,50 TL
Sunar Mısır Yağı 5 Litre 195 TL
Tat Domates Salçası 1500 gr 94,50 TL
Kooperatif Balı Süzme Çiçek Balı Binboğa Bal 1000 gr 139,75 TL
Gülsan Reçel Çeşitleri 1 Kg 52,50 TL
Seğmen Reçel Çeşitleri 300 gr 32,50 TL
Tukaş Mısır Konservesi 340 gr 24,75 TL
Tukaş Bezelye Konservesi 680 gr 24,75 TL
Tat Ketçap 650 gr Mayonez 575 gr 69,75 TL
Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 665 gr 49,75 TL
Tariş Beyaz Sirke 2 Litre 26,50 TL
Destan Kırmızı Pul Biber 250 gr 49,75 TL
Knorr Tavuk Bulyon 24x10 gr 37,50 TL
Safir İyotlu Tuz 1500 gr 9,50 TL
Hürrem Ezogelin Çorbası 65 gr 9,50 TL
Hürrem Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 gr 9,50 TL
Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 gr 39,90 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL
Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 185 TL
Sek Süzme Yoğurt 400 gr 37,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 132,50 TL
Sek Az Yağlı Ayran 170 ml 4,50 TL
Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 21,50 TL
Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 36,50 TL
Altınkılıç Kaymaklı Lor Peyniri 400 gr 39 TL
Cumhuriyet Kangal Dana Sucuk 200 gr 99 TL
Başyazıcı Dilimli Seçme Pastırma 120 gr 89 TL
Namet Soslu Köfte Çeşitleri 59,50 TL
Pınar Hindi Salam 900 gr 78 TL
Danet Salam Tadımlık Fıstıklı & Fıstıksız İspanyol Dilimli 100 gr 29,75 TL
Etse Et Dana Kıyma 1 Kg 275 TL
Banvit Erpiliç Baget 75 TL
Pek Food Klasik Lahmacun 360 gr 99,50 TL
Sahan İçli Köfte 350 gr 97,50 TL
Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr 119 TL
Bizim Margarin Paket 4x250 gr 72 TL
Fide İlikli Kemik Suyu 480 ml 22,50 TL
Chef Seasons Sos Çeşitleri 29,75 TL
Yayla Haşlanmış Ürün Çeşitleri 150 gr 18,50 TL
Knorr Çıtır Pane Harcı 90 gr 17,50 TL
Knorr Mangal Harcı 29 gr 17,50 TL
Chef Seasons Baharat Çeşitleri21,50 TL
Dr.Oetker Sakızlı Muhallebi 2'11 25 TL
Dr.Oetker Tavukgöğsü 258 gr 25 TL
Dr.Oetker Irmik Helvası 400 gr 37,50 TL
Mezzet Revani Çeşitleri 500 gr 42,50 TL
Dr.Oetker Supangle 143 gr 17,75 TL