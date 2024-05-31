BİM market 7 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 7 Haziran cuma aktüel ürünler
BİM market Haziran ayı indirimleri başladı. BİM market 7 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 7 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 7 Haziran hangi ürünlerde indirim var? 7 Haziran BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 7 Haziran 2024 cuma indirimleri...
Emsan Karnıyarık Tenceresi 649 TL
Emsan Wok Tava 499 TL
Emsan Alüminyum Dökğm Sac Tavası 449 TL
Izgara Tavası 629 TL
Keysmart 4 Bölmeli Deirin Dondurucu 7.999 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 829 TL
Chef's Sütlük 129 TL
Chef's Yuvarlak Fırın Tepsisi 2'li 299 TL
Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 249 TL
Dolma Kapağı 37,50 TL
Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 189 TL
Taşıma Sepeti 139 TL
Renkli Çelik Süzgeç 179 TL
Kaymaz Tabanlı Çelik Ölçülü Karıştırma Kabı 229 TL
Şef Bıçağı 75 TL
Chef's Masat 75 TL
Chef's Et Dövme Demiri 149 TL
Chef's Çelik Satır 199 TL
Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL
Senna 65" Ultra HD Google Tv 17.299 TL
Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.299 TL
Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL
Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL
Senna 42' Full HD Google Tv 6.999 TL
Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL
Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.199 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL
Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 TL
Çizgili Kavanoz 1600 cc 49 TL
Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 5L 89 TL
Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7,5 Litre 109 TL
Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 10 Litre 139 TL
Katlanır Temizlik Seti 385 TL
Seramik Çay Tabağı 125 TL
Büyük Boy Salata Tabağı 69 TL
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL
Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL
Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL
Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL
Bluetooth Silindir Speaker 389 TL
Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL
Portatif Uyku Tulumu 499 TL
Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL