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BİM market 7 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 7 Haziran cuma aktüel ürünler

BİM market Haziran ayı indirimleri başladı. BİM market 7 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 7 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 7 Haziran hangi ürünlerde indirim var? 7 Haziran BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 7 Haziran 2024 cuma indirimleri...

BİM market 7 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 7 Haziran cuma aktüel ürünler - Sayfa 1

Emsan Karnıyarık Tenceresi 649 TL

Emsan Wok Tava 499 TL

Emsan Alüminyum Dökğm Sac Tavası 449 TL

Izgara Tavası 629 TL

Keysmart 4 Bölmeli Deirin Dondurucu 7.999 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 829 TL

Chef's Sütlük 129 TL

Chef's Yuvarlak Fırın Tepsisi 2'li 299 TL

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 249 TL

Dolma Kapağı 37,50 TL

Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 189 TL

Taşıma Sepeti 139 TL

Renkli Çelik Süzgeç 179 TL

Kaymaz Tabanlı Çelik Ölçülü Karıştırma Kabı 229 TL

Şef Bıçağı 75 TL

Chef's Masat 75 TL

Chef's Et Dövme Demiri 149 TL

Chef's Çelik Satır 199 TL

Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL

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BİM market 7 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 7 Haziran cuma aktüel ürünler - Sayfa 2

Senna 65" Ultra HD Google Tv 17.299 TL

Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.299 TL

Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL

Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL

Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL

Senna 42' Full HD Google Tv 6.999 TL

Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL

Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.199 TL

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BİM market 7 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 7 Haziran cuma aktüel ürünler - Sayfa 3

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL

Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 TL

Çizgili Kavanoz 1600 cc 49 TL

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 5L 89 TL

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7,5 Litre 109 TL

Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 10 Litre 139 TL

Katlanır Temizlik Seti 385 TL

Seramik Çay Tabağı 125 TL

Büyük Boy Salata Tabağı 69 TL

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BİM market 7 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 7 Haziran cuma aktüel ürünler - Sayfa 4

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL

Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL

Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL

Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL

Bluetooth Silindir Speaker 389 TL

Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL

Portatif Uyku Tulumu 499 TL

Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL

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