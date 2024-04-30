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BİM market 7 Mayıs salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 7 Mayıs BİM'e hangi ürünler geliyor?

BİM market 7 Mayıs 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 7 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 7 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? 7 Mayıs BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 7 Mayıs 2024 salı indirimleri...

BİM market 7 Mayıs salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 7 Mayıs BİM'e hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Atlet Şort Takım 225 TL

Bel Dantelli Hipster 40 TL

Uyku Bandı 55 TL

EQ Suni Deri Organizer Çanta 69 TL

Kadın Patik Çorap 90 TL

Kadın Nakışlı Çorap 24.50 TL

Doğal Taşlı Zincir Kolye 69 TL

Mandal Toka 39.50 TL

Çelik Bileklik 139 TL

İnci Boncuklu Zincir Kolye 65 TL

Golden Rose Lip Gloss 89 TL

Golden Rose Işıltılı Makyaj Bazı 159 TL

Angie Kadın Parfüm 105 TL

Angie El Kremi 65 TL

Rexona Kadın Deodorant 125 TL

Loreal Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Yüz Kremi 129 TL

Naturalove Pedikür Seti 95 TL

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BİM market 7 Mayıs salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 7 Mayıs BİM'e hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 255 TL

7.5 kg Omo Active Toz Deterjan 289.75 TL

8'li Dev Rulo Kağıt Havlu 69 TL

16'lı Selpak Tuvalet Kağıdı 109 TL

960 ml Peros Konsantre Yumuşatıcı 42.50 TL

2 L Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 64.50 TL

1850 ml Domestos Kötü Koku Avcısı 65 TL

3 L Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun 59 TL

Clear Şampuan 125 TL

Mr. Green 10'lu Renkli Bulaşık Süngeri 25 TL

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BİM market 7 Mayıs salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 7 Mayıs BİM'e hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

Züber 3'lü Chia ve Hindistan Cevizli Meyve Bar 59.50 TL

7'li Ülker Cocostar 27.50 TL

Bifa Keks Hindistan Cevizli Kakao Kaplamalı Kek 22.50 TL

4'lü Ülker Cocostar 17.50 TL

3'lü Eti Benimo 36 TL

Nestle Crunch 69 TL

Haribo Yumuşak Şeker 6.50 TL

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BİM market 7 Mayıs salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 7 Mayıs BİM'e hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4

5 kg Sek Yarım Yağlı Yoğurt 139 TL

400 g Altınkılıç Kaymaklı Lor 45 TL

500 g Güney Tereyağı 139 TL

450 g Superfresh Donuk Kasap Köfte 149 TL

1000 g Banvit Piliç Kokteyl Sosis 75 TL

1000 g Banvit Donuk Nugget 85 TL

900 g Pınar Hindi Salam 69.50 TL

1 kg Feast İnce Çıtır Patates 79 TL

850 g Binboğa Süzme Çiçek Balı 157.75 TL

800 g Cem Siyah Sele Zeytin 135 TL

120 g Indomie Jumbo Körili Noodle 9.90 TL

440 g Gülsan Tahin 61.50 TL

1000 g Gülsan Geleneksel Reçel Çeşitleri 53.50 TL

Dr. Oetker Mısır Nişastası 14.50 TL

Dr. Oetker Krem Şanti 22.50 TL

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