BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 8 Mart cuma aktüel ürünler
BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette Sweatshirt'ten, masa örtüsüne, temizlik setinden, çaydanlığa, matkaptan, metal merdivene, tornavida setinden, televizyona kadar onlarca ürün raflarda yerlerini alacak. BİM'de 8 Mart cuma günü hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimler...
Kurbağacık Anahtar 189 TL
5'li Tornavida Seti 124 TL
9'lu Allen Anahtar Takımı 125 TL
Demir Testere Kolu 79 TL
Kapı Pencere İzolasyon Bandı 69 TL
Şerit Metre 69 TL
Ahşap Saplı Çekiç 69 TL
Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 49 TL
Plastik Çekpas 49 TL
Senna 50'' Ultra HD Google TV 10.999 TL
Senna 32'' HD Ready Android Smart TV 4.299 TL
Tecno Spark 10 128 GB Cep Telefonu 5.499 TL
Casper VIA M35 128 GB Cep Telefonu 4.999 TL
MagSafe Şarj Aleti 349 TL
PoloSMart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 249 TL
SGS Kırıcı-Delici Matkap 1.599 TL
ProWare Tornavida Seti 349 TL
SGS Makaralı Kablo 349 TL
3+3 Merdiven 649 TL
Polisan İç Cephe Beyaz Plastik Boya 359 TL
Polisan Tavan Boyası 399 TL
Silikon Tabancası 75 TL
5'li Boyacı Seti 129 TL
Beyaz Silikon 54.50 TL
Şeffaf Silikon 54.50 TL
Karma Bant ve Askı Çeşitleri 39.50 TL
Sarı Çizme 179 TL
Çaydanlık 429 TL
Paşabahçe Servis Tabağı 39.50 TL
Yuvarlak Çrezlik 99 TL
Oval Tabak 149 TL
LAV 12 Parça Çay Seti 169 TL
Figürlü Kupa 129 TL
LAV Kilitli Saklama Kapları 44.50 TL