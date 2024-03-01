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BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 8 Mart cuma aktüel ürünler

BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette Sweatshirt'ten, masa örtüsüne, temizlik setinden, çaydanlığa, matkaptan, metal merdivene, tornavida setinden, televizyona kadar onlarca ürün raflarda yerlerini alacak. BİM'de 8 Mart cuma günü hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimler...

BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 8 Mart cuma aktüel ürünler - Sayfa 1

Kurbağacık Anahtar 189 TL

5'li Tornavida Seti 124 TL

9'lu Allen Anahtar Takımı 125 TL

Demir Testere Kolu 79 TL

Kapı Pencere İzolasyon Bandı 69 TL

Şerit Metre 69 TL

Ahşap Saplı Çekiç 69 TL

Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 49 TL

Plastik Çekpas 49 TL

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BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 8 Mart cuma aktüel ürünler - Sayfa 2

Senna 50'' Ultra HD Google TV 10.999 TL

Senna 32'' HD Ready Android Smart TV 4.299 TL

Tecno Spark 10 128 GB Cep Telefonu 5.499 TL

Casper VIA M35 128 GB Cep Telefonu 4.999 TL

MagSafe Şarj Aleti 349 TL

PoloSMart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 249 TL

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BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 8 Mart cuma aktüel ürünler - Sayfa 3

SGS Kırıcı-Delici Matkap 1.599 TL

ProWare Tornavida Seti 349 TL

SGS Makaralı Kablo 349 TL

3+3 Merdiven 649 TL

Polisan İç Cephe Beyaz Plastik Boya 359 TL

Polisan Tavan Boyası 399 TL

Silikon Tabancası 75 TL

5'li Boyacı Seti 129 TL

Beyaz Silikon 54.50 TL

Şeffaf Silikon 54.50 TL

Karma Bant ve Askı Çeşitleri 39.50 TL

Sarı Çizme 179 TL

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BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 8 Mart cuma aktüel ürünler - Sayfa 4

Çaydanlık 429 TL

Paşabahçe Servis Tabağı 39.50 TL

Yuvarlak Çrezlik 99 TL

Oval Tabak 149 TL

LAV 12 Parça Çay Seti 169 TL

Figürlü Kupa 129 TL

LAV Kilitli Saklama Kapları 44.50 TL

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