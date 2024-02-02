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  4. BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 9 Şubat cuma aktüel ürünler

BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 9 Şubat cuma aktüel ürünler

BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Temizlik malzemelerinden, televizyona, oyuncaklardan, pijamaya, saç şekillendiriciden, tabaklara kadar onlarca ürün uygun fiyata BİM marketlerde 9 Şubat'ta raflarda yerlerini alıyor. 9 Şubat'ta hangi ürünler geliyor? BİM'de 9 Şubat 2024 cuma günü hangi ürünlerde indirim var? İşte ürünler ve fiyatları...

BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 9 Şubat cuma aktüel ürünler - Sayfa 1

Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL

Kadın Pijama Takımı 225 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL

Askılı Çanta 149 TL

Cüzdan 85 TL

Erkek Kışlık Gömlek 135 TL

Erkek Triko Hırka 209 TL

Kadın Eşofman Altı 109 TL

Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven 149 TL

Kadın-Erkek Kar Eldiveni 169 TL

Çocuk Kar Eldiveni 159 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL

Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL

Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 149 TL

Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 99 TL

Wellsft Çift Kişilik Battaniye 239 TL

Wellsft Tek Kişilik Battaniye 189 TL

Erkek Terlik 69 TL

Kadın Flanel Terlik 75 TL

Yüz Havlusu 54,50 TL

El Havlusu 24,50 TL

Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

Wellsoft Tv Battaniyesi 149 TL

Keçe Kapı Önü Paspası 32,50 TL

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BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 9 Şubat cuma aktüel ürünler - Sayfa 2

Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL

Kadın Pijama Takımı 225 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL

Askılı Çanta 149 TL

Cüzdan 85 TL

Erkek Kışlık Gömlek 135 TL

Erkek Triko Hırka 209 TL

Kadın Eşofman Altı 109 TL

Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven 149 TL

Kadın-Erkek Kar Eldiveni 169 TL

Çocuk Kar Eldiveni 159 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL

Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL

Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 149 TL

Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 99 TL

Wellsft Çift Kişilik Battaniye 239 TL

Wellsft Tek Kişilik Battaniye 189 TL

Erkek Terlik 69 TL

Kadın Flanel Terlik 75 TL

Yüz Havlusu 54,50 TL

El Havlusu 24,50 TL

Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

Wellsoft Tv Battaniyesi 149 TL

Keçe Kapı Önü Paspası 32,50 TL

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BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 9 Şubat cuma aktüel ürünler - Sayfa 3

LG 55" UHD Smart Tv 18.999 TL

Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.799 TL

HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL

HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL

Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL

Polosmart TWS Kulaklık 259 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL

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BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 9 Şubat cuma aktüel ürünler - Sayfa 4

Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL

Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL

Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL

Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 179 TL

Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL

Polosmart Ledli Cımbız 75 TL

Polosmart 3 Başlıklı Traş Makinesi 219 TL

Polosmart Mini Traş Makinesi 149 TL

Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

Philips Epilatör 579 TL

Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 279 TL

Polosmart Burun Kıl Almaz Favori Düzeltme Cihazı 99 TL

Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 149 TL

Polosmart 4 Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 199 TL

Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 69 TL

Yüz Temizleme Fırçası 39 TL

Makyaj Fırça Seti 7'li 139 TL

Göz Altı Masaj Aleti 135 TL

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