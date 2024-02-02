BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 9 Şubat cuma aktüel ürünler
BİM market 9 Şubat 2024 cuma indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Temizlik malzemelerinden, televizyona, oyuncaklardan, pijamaya, saç şekillendiriciden, tabaklara kadar onlarca ürün uygun fiyata BİM marketlerde 9 Şubat'ta raflarda yerlerini alıyor. 9 Şubat'ta hangi ürünler geliyor? BİM'de 9 Şubat 2024 cuma günü hangi ürünlerde indirim var? İşte ürünler ve fiyatları...
Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL
Kadın Pijama Takımı 225 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL
Askılı Çanta 149 TL
Cüzdan 85 TL
Erkek Kışlık Gömlek 135 TL
Erkek Triko Hırka 209 TL
Kadın Eşofman Altı 109 TL
Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven 149 TL
Kadın-Erkek Kar Eldiveni 169 TL
Çocuk Kar Eldiveni 159 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL
Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL
Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 149 TL
Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 99 TL
Wellsft Çift Kişilik Battaniye 239 TL
Wellsft Tek Kişilik Battaniye 189 TL
Erkek Terlik 69 TL
Kadın Flanel Terlik 75 TL
Yüz Havlusu 54,50 TL
El Havlusu 24,50 TL
Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL
Wellsoft Tv Battaniyesi 149 TL
Keçe Kapı Önü Paspası 32,50 TL
Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL
Kadın Pijama Takımı 225 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL
Askılı Çanta 149 TL
Cüzdan 85 TL
Erkek Kışlık Gömlek 135 TL
Erkek Triko Hırka 209 TL
Kadın Eşofman Altı 109 TL
Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven 149 TL
Kadın-Erkek Kar Eldiveni 169 TL
Çocuk Kar Eldiveni 159 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL
Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL
Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 149 TL
Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 99 TL
Wellsft Çift Kişilik Battaniye 239 TL
Wellsft Tek Kişilik Battaniye 189 TL
Erkek Terlik 69 TL
Kadın Flanel Terlik 75 TL
Yüz Havlusu 54,50 TL
El Havlusu 24,50 TL
Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL
Wellsoft Tv Battaniyesi 149 TL
Keçe Kapı Önü Paspası 32,50 TL
LG 55" UHD Smart Tv 18.999 TL
Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.799 TL
HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL
HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL
Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL
Polosmart TWS Kulaklık 259 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL
Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL
Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL
Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL
Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 179 TL
Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL
Polosmart Ledli Cımbız 75 TL
Polosmart 3 Başlıklı Traş Makinesi 219 TL
Polosmart Mini Traş Makinesi 149 TL
Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL
Philips Epilatör 579 TL
Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL
Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 279 TL
Polosmart Burun Kıl Almaz Favori Düzeltme Cihazı 99 TL
Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 149 TL
Polosmart 4 Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 199 TL
Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 69 TL
Yüz Temizleme Fırçası 39 TL
Makyaj Fırça Seti 7'li 139 TL
Göz Altı Masaj Aleti 135 TL