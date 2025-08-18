BİM markete Buzdolabı geliyor! BİM 20 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM market 20 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 20 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 20 Ağustos 2025 Çarşamba indirimleri...
Keysmart KEY 430 NFE Nofrost Buzdolabı 20.990,00 TL
Keysmart KEY 250 NFE Nofrost Buzdolabı 14.990,00 TL
Keysmart KEY 490 NFS Nofrost Buzdolabı 26.490,00 TL
Keysmart KEY 330 STE Buzdolabı 14.990,00 TL
Keysmart KEY 910 CM Çamaşır Makinesi 9 kg 15.990,00 TL
Keysmart KEY 80 KRT 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 10.990,00 TL
Keysmart KEY 4014 BMS 4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.990,00 TL
Keysmart KEY 4014 BM 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.990,00 TL