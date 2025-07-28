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BİM markete Deniz Scooteri geliyor! BİM 30 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!

BİM market 30 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 30 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 30 Temmuz 2025 Çarşamba indirimleri...

BİM markete Deniz Scooteri geliyor! BİM 30 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Klima 9000 BTU Klima Simfer Sw-9001 18.1990 TL 

Deniz Scooteri 24.999 TL 

Kumtel Nofrost Buzdolabı 16.900 TL 

Kumtel 2 Musluklu Su Sebili 5.250 TL 

Şişme Sörf Tahtası Seti 11.999 TL 

Elektrikli Şişme Deniz ve Havuz Botu Yuvarlak 4.490 TL 

Elektrikli Şişme Deniz ve Havuz Yatağı Çift Motor 8.490 TL 

Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.750 TL 

Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL  

Masaj Koltuğu 45.000 TL 

Trend Yaylı Katlanır Yatak 1.990 TL 

Voyage Kuştüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 2.190 TL 

Multi Comford Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 6.290 TL 

Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.590 TL 

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