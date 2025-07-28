BİM markete Deniz Scooteri geliyor! BİM 30 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!
BİM market 30 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 30 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 30 Temmuz 2025 Çarşamba indirimleri...
Klima 9000 BTU Klima Simfer Sw-9001 18.1990 TL
Deniz Scooteri 24.999 TL
Kumtel Nofrost Buzdolabı 16.900 TL
Kumtel 2 Musluklu Su Sebili 5.250 TL
Şişme Sörf Tahtası Seti 11.999 TL
Elektrikli Şişme Deniz ve Havuz Botu Yuvarlak 4.490 TL
Elektrikli Şişme Deniz ve Havuz Yatağı Çift Motor 8.490 TL
Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.750 TL
Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL
Masaj Koltuğu 45.000 TL
Trend Yaylı Katlanır Yatak 1.990 TL
Voyage Kuştüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 2.190 TL
Multi Comford Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 6.290 TL
Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.590 TL