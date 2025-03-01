BİM markete Robot Süpürge geliyor! BİM market 05 Mart 2025 çarşamba aktüel ürünler kataloğu!
BİM market 05 Mart 2025 çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 05 Mart onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 05 Mart 2025 çarşamba indirimleri...
Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 20.990,00 TL
Nofrost Buzdolabı KEY 430 NFE 16.990,00 TL
Buzdolabı KEY 330 STE 11.990,00 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 11.390,00 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 9.290,00 TL
8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM 10.990,00 TL
8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 8002 CMS 12.790,00 TL
8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KRT 11.390,00 TL
V5 Pro Robot Süpürge 8.990,00 TL
Şarjlı Dikey Süpürge A16 5.950,00 TL
Şarjlı Dikey Süpürge A25t 8.950,00 TL
Şarjlı Dikey Süpürge A40 7.250,00 TL
Şarjlı Dikey Süpürge A70 11.950,00 TL
Party Speaker PL800 11.950,00 TL
Party Speaker PL700 7.990,00 TL
Kablosuz Hoparlör LS280 2.750,00 TL
Kablosuz Hoparlör LS250 2.250,00 TL