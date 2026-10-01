BİM RAFLARI BU PAZAR YENİLENİYOR! İŞTE HERKESİN BEKLEDİĞİ O KATALOG (BİM 4-10 EKİM)
BİM'in 4-10 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğu yayınlandı. 4 Ekim Pazar sabahı raflara gelecek kampanya bu hafta evini yenilemek isteyenleri sevindirecek. Küçük ev aletlerinden elektroniğe, ev gereçlerinden oyuncaklara kadar onlarca kategoride dev indirim başlıyor. Pazar günü mağazalarda yoğunluk beklenirken ürünler stoklarla sınırlı olacak. Alışverişe çıkmadan önce güncel listeye mutlaka göz atın, erken gelen kazanacak.
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