BİM RAFLARI YENİLENİYOR: ONLARCA ÜRÜNDE YENİ FIRSAT DÖNEMİ BAŞLIYOR! (BİM 9-15 EKİM)
Yılın en çok konuşulacak alışveriş dönemlerinden biri kapıda! Erken davrananların karlı çıkacağı, kaçıranların ise sonradan arayıp da bulamayacağı bu dev kampanya dalgası göz ardı edilecek gibi değil. Cüzdanınızı korumak ve bu büyük fırsattan mahrum kalmamak için ellerinizi çabuk tutun deriz. Yoksa bittikten sonra gerçekten pişman olursunuz. Tüm bu cazip seçenekler 9-15 Ekim tarihlerinde raflarda sizleri bekliyor.
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