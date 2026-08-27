BİM RAFLARINDA GÖRÜLMEMİŞ İNDİRİM DALGASI BAŞLIYOR: İŞTE O BÜYÜK LİSTE! (BİM 30 AĞUSTOS-5 EYLÜL)
BİM 30 Ağustos-5 Eylül aktüel kataloğu ile ev işlerini kolaylaştıracak harika ürünler geliyor! Braun blender setinden Philips toz torbasız süpürgeye, Kumtel mini buzdolabından Heifer cam kettle modellerine kadar evinizin tüm eksikleri bu listede toplanıyor. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz bu özel haftada reyonlar saniyeler içinde boşalacak. Peki BİM indirimli ürünler listesinde başka neler var? İşte kapış kapış gidecek o dev listenin merak edilen tüm detayları ve en güncel fiyatları!
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