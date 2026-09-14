BİM REKABETİN BOYUTUNU DEĞİŞTİRDİ: ETİKETLERİ GÖRENLER MAĞAZAYA KOŞACAK! (BİM 18-24 EYLÜL)
BİM 18-24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ev ekonomisine katkı sağlamak ve bütçesini planlamak isteyen tüketiciler için hazırlanan yeni listede, en çok kullanılan ürünlerde cazip fiyat düzenlemeleri uygulandı. Kampanya dönemi boyunca tüm mağazalarda yerini alacak olan BİM 18-24 Eylül indirim listesini önceden inceleyerek harcamalarınızı çok daha hesaplı şekilde planlayabilirsiniz. Peki BİM'e 18-24 Eylül'de hangi ürünler gelecek? İşte BİM aktüel ürünler broşürü...
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