BİM REKABETİN DOZUNU ARTIRDI: BU ETİKETLER EV EKONOMİSİNE NEFES ALDIRIR! (BİM 8-14 EYLÜL)
Alışveriş masraflarını aşağı çekmek isteyenler için BİM 8-14 Eylül dönemi tam bir bütçe dostu dönem olacak. Sürekli tüketilen sıvı yağ, bakliyat gibi mutfak ürünlerinin yanı sıra temizlik dolabının demirbaşı olan çamaşır ve bulaşık deterjanları ile kişisel bakım ürünlerinde net fiyat indirimleri yapıldı. BİM 8-14 Eylül tarihlerinde bütçenizi yormadan eksikleri tamamlayabilirsiniz.
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