BİM teknoloji ürünlerine yenilerini ekliyor: BİM’e 13 Şubat Cuma günü Android TV geliyor!
BİM, Android TV’yi bugün satışa sundu. Akıllı televizyon pazarında fiyatların yükseldiği bir dönemde gelen bu hamle, özellikle bütçe dostu seçenek arayan tüketiciler için önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor. BİM 13 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte BİM 13 Şubat 2026 Cuma indirimleri…
TCL 65 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV 65P6K
Fiyat: 32,990 TL
