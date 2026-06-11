BİM, THY ve Turkcell'i geçti... En değerli şirket değişmedi! İşte Türkiye'nin en değerli ilk 40'ı
BİM, Türk Hava Yolları ve Turkcell’i ardında bırakarak sükse yapan bir yükseliş kaydetti. Türkiye’nin en değerli şirketler listesinde zirvedeki isim ise yine değişmedi.
Companiesmarketcap verilerine göre Türkiye’nin piyasa değeri en yüksek şirketleri tekrardan gündeme geldi. Son listede BİM’in, THY ve Turkcell gibi devleri geride bırakması piyasalarda dikkat çekerken, listenin zirvesindeki şirket ise yerini korudu. En değerli 40 şirketin yer aldığı listede bankalar, enerji devleri ve sanayi şirketleri arasındaki rekabet öne çıktı.
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