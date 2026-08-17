BİM, Türk Hava Yolları'nı geçti KOÇ'a meydan okudu... İşte en fazla çalışana sahip Türk şirketleri
Türkiye’nin en tanınır firmalarının çalışan sayıları belli oldu. Borsa şirketleri içerisinde BİM, çalışan sayısıyla Türk Hava Yolları’nı geride bırakırken, Koç Holding’e de yaklaşarak dikkat çekti. İşte Türkiye’nin en fazla çalışan istihdam eden şirketleri…
Türkiye’nin dev firmaları sadece mali büyüklükleriyle değil, istihdam oranlarıyla da öne çıkıyor. Companiesmarketcap dataları çerçevesinde borsada işlem gören Türk firmalarının personel sayıları karşılaştırıldı. Listede perakende sektörünün güçlü oyuncularından BİM’in yükselişi dikkat çekerken, Türk Hava Yolları ve Koç Holding gibi Türkiye ekonomisinin önemli şirketleri de sıralamada yer aldı. Çalışan sayıları, şirketlerin istihdamdaki ağırlığını ortaya koyarken sektörler arasındaki farkları da gözler önüne serdi.