BİM ulaşıma akıllı çözüm getiriyor: Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12 Haziran Cuma raflarda!
BİM ulaşıma akıllı çözüm getiriyor: Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12 Haziran Cuma raflarda!
BİM, 12 Haziran 2026 Cuma gününden itibaren geçerli aktüel kataloğunda şehir içi ulaşıma bütçe dostu ve pratik alternatifler sunuyor. Kampanya kapsamında, kalın tekerlek yapısıyla öne çıkan RKS Nitro Pro modeli 28.900 TL, şehir içi mobilite odaklı RKS RSIII Pro X katlanabilir elektrikli bisiklet modeli ise 29.900 TL fiyat etiketiyle şubelerdeki yerini alacak. Yakıt maliyetlerini düşürmek ve toplu taşıma hatlarına alternatif üretmek isteyen tüketiciler için her iki model de sınırlı stoklarla 12 Haziran 2026 Cuma tarihi itibarıyla satışa sunulacak.
SENNA 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 65UQ9500F
Fiyat: 24.900 TL
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RKS NİTRO PRO KATLANIR KALIN TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Fiyat: 28.900 TL
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