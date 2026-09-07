BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞUNU DUYURDU: 11 EYLÜL'DE RAFLAR RESMEN YIKILACAK! (BİM 11-17 EYLÜL)
BİM tüketicilerin büyük bir merakla beklediği yeni dönemin en kapsamlı aktüel ürünler kataloğunu resmi olarak paylaştı. Kampanya kapsamında 11-17 Eylül tarihleri arasında her evin ihtiyacı olan onlarca farklı gruptaki yeni ürün avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Sınırlı stoklarla şubelere gelecek olan ve kalitesiyle dikkat çeken indirimli fırsat ürünleri, şimdiden alışveriş severlerin radarına girmeyi başardı. İşte yeni dönemin kaçırılmayacak tüm detayları ve güncel broşür listesi…
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.