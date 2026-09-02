BİM YENİ HAFTANIN EN KARLI LİSTESİNİ AÇIKLADI: BÜTÇE DOSTU DEV KAMPANYA! (BİM 6-12 EYLÜL)
Yeni haftanın en çok beklenen indirim listesi erkenden gün yüzüne çıktı! BİM’de 6-12 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak bütçe dostu fiyatlar, evinizin tüm eksiklerini cebinizi zorlamadan tamamlamanızı sağlayacak. Erken davrananların kazançlı çıkacağı ve kısa sürede tükenecek bu aktüel fırsatları herkesten önce keşfedin!
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