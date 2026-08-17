BİM YENİ HAFTANIN FIRSAT LİSTESİ NETLEŞTİ! İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ KAÇIRMAYIN! (BİM 21-27 AĞUSTOS)
BİM reyonlarında 21-27 Ağustos tarihleri arasında tam anlamıyla büyük bir ev ve mutfak indirimi çılgınlığı yaşanacak. Yeni aktüel ürün kataloğunda her bütçeye uygun tek fiyat mutfak gereçleri ve tek fiyat küçük el aletleri gibi inanılmaz cazip etiketler raflara diziliyor. Masaları ve çekmeceleri kolayca toparlayacak dönen organizerler ile şık tasarımlı kahvaltılık setleri cuma günü kapış kapış gidecek sınırlı stoklarla geliyor. Sabah erkenden sıraya girmeyenin pişman olacağı haftalık en ucuz ev ihtiyaçları listesi netleşti. Bu indirim fırsatını kaçırmayın!
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