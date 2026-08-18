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  4. BİM YENİ İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 21-27 AĞUSTOS)

BİM YENİ İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 21-27 AĞUSTOS)

BİM market ağustos ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 21-27 Ağustos 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 21-27 Ağustos tarihleri arasında birçok indirimli ürün raflarda yerlerini alacak. BİM'de hangi ürünlerde indirim olacak? 21-27 Ağustos’ta BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 21-27 Ağustos 2026 indirimleri!

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BİM YENİ İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 21-27 AĞUSTOS) - Sayfa 1

VİLEDA SPİNO ULTRA TEMİZLİK SETİ


Fiyat: 1,100 TL

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BİM YENİ İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 21-27 AĞUSTOS) - Sayfa 2
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BİM YENİ İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 21-27 AĞUSTOS) - Sayfa 3

VİLEDA SPİNO ULTRA YEDEK PASPAS


Fiyat: 109 TL

3 | 25
BİM YENİ İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 21-27 AĞUSTOS) - Sayfa 4
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