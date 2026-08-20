BİM YENİ İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 25-31 AĞUSTOS)
Mutfak alışverişinden kişisel bakıma kadar evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak dev BİM 25-31 Ağustos aktüel ürünler listesi açıklandı! Buz gibi içecekler, her evin ihtiyacı temel gıdalar ve en popüler atıştırmalıklar bu hafta adeta bedavadan biraz pahalı. Çantaları dolduracak renkli makyaj malzemeleri, bütçe dostu dev deterjanlar ve annelerin beklediği indirimli bebek bezleri de raflarda yerini alacak. Kaçıranların çok üzüleceği bu stoklarla sınırlı dev fırsat günleri için şimdiden takviminizi ayarlayın ve 25-31 Temmuz'da mutlaka BİM'e uğrayın!
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