BİM YENİ KATALOG: BİM’E 20 EKİM SALI HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 20-26 EKİM)
Merakla beklenen yeni dönemin BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı. 20-26 Ekim tarihleri arasında tüm BİM şubelerinde geçerli olacak dev indirimlerde, özellikle ev ekonomisine büyük nefes aldıracak ürünler öne çıkıyor. Temel gıda maddelerindeki fiyat avantajları, bütçesini düşünen milyonlarca vatandaşın haftalık pazar alışverişi alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiriyor! Peki BİM’de hangi ürünlerde indirim var? İşte BİM 20-26 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi!
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