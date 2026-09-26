BİM YENİ KATALOG! BİM'E EMSAN MUTFAK ÜRÜNLERİ GELİYOR! (BİM 2-8 EKİM)
Mutfak yenilemek ve çeyiz tamamlamak isteyenlerin beklediği Emsan ürünleri 2-8 Ekim'de BİM'e geliyor! Granit tencereler, tava, sahan, çelik çaydanlık ve sofralara şıklık katacak 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı peşin fiyatına taksit avantajıyla raflarda olacak. Sınırlı stoklarla gelecek bu fırsatı kaçırmayın. İşte BİM 2-8 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi…
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