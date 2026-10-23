BİM YENİ KATALOGDA NELER VAR? İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ (BİM 25-31 EKİM)
BİM’in yeni hafta kataloğunda neler var? Hangi ürünler satışa çıkacak? 25-31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler belli oldu. Ev alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenlerden yeni ürünleri takip edenlere kadar pek çok kişinin ilgisini çekecek seçenekler bu hafta da raflarda yerini alacak. Alışverişe çıkmadan önce kataloğu mutlaka inceleyin; aradığınız ürünü kaçırmamak ve fiyatları karşılaştırmak için tüm detaylara göz atın!
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