BİM'de 24 Haziran Salı günü temizlik ürünlerinde damping var! (BİM 24 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 24 Haziran Salı günü temizlik malzemelerinde dev indirim fırsatı var. Peki, BİM'de 24 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 24 Haziran 2025 Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 24 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 24 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
HASATA BASMATİ PİRİNÇ 1 KG
Fiyat: 77,50 TL
HASATA BULGUR ÇEŞİTLERİ 1 KG
Fiyat: 34,50 TL
SELVA MAKARNA ÇEŞİTLERİ 500 GRAM
Fiyat: 14,75 TL
ECE YEŞİL ZEYTİN 900 GRAM
Fiyat: 110 TL
KAANLAR SİYAH ZEYTİN 1 KG
Fiyat: 125 TL
VİKİNG ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 5 LİTRE
Fiyat: 105 TL
HYPO YOĞUN KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU 3700 ML
Fiyat: 95 TL
OVMA KREMİ 750 ML+KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ SPREY 1025 ML CİF ULTRA SAKURA
Fiyat: 119 TL
DOMESTOS YÜZEY TEMİZLEYİCİ 1500 ML
Fiyat: 59 TL
MR OXI MAXIMA 650 ML LİMON/YABAN MERSİMİ SIVI BULAŞIK DETERJANI
Fiyat: 39,50 TL