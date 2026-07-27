BİM’de 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında ev bütçesine nefes aldıracak dev indirimler başlıyor
BİM’de 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında ev bütçesine nefes aldıracak dev indirimler başlıyor
BİM, 28 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni haftalık bülteninde ev bütçelerine katkı sunacak indirimleri ele alıyor. BİM’de 28 Temmuz itibarıyla temel gıda maddelerinden büyük boy temizlik malzemelerine kadar uzanan geniş liste, tasarruflu alışverişi destekleyen fiyat seçenekleriyle tüketiciye sunuluyor.
TEKSÜT TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 369 TL
1 | 89
2 | 89
3 | 89
4 | 89
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