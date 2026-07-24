BİM’de 28 Temmuz-4 Ağustos’ta dev temizlik indirimi: Bu fiyatlar evi köşe bucak parlatır!
BİM’de 28 Temmuz-4 Ağustos’ta dev temizlik indirimi: Bu fiyatlar evi köşe bucak parlatır!
BİM, 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında geçerli "Haftanın Önerileri" kataloğunda temizlik ve hijyen ürünlerinde dev indirimler sunuyor. Kampanyada öne çıkan fırsatlar arasında; Pril sıvı bulaşık deterjanı, Vernel çamaşır yumuşatıcısı ve Sleepy yüzey temizlik havlusu büyük boy avantajıyla yer alıyor. Güldal çamaşır suyu ve Bref tuvalet bloğu gibi temel hijyen malzemeleri de cazip fiyatlarla raflarda olacak.
TEKSÜT TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 369 TL
1 | 89
2 | 89
3 | 89
4 | 89
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