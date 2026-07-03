BİM'de 3-6 Temmuz'da büyük fırsat: İkinci ürüne %50 indirim başladı!
BİM'de 3-6 Temmuz'da büyük fırsat: İkinci ürüne %50 indirim başladı!
BİM, 3-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli dev kampanyasını duyurdu. Seçili beyaz peynir, labne ve dondurma çeşitlerinde aynı ürünün ikincisi %50 indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmalar ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi peynirler ve labnelerde geçerli bu fırsat bütçenizi rahatlatacak. Kaliteli ürünleri avantajlı fiyatlarla sunan BİM mağazalarındaki bu stoklarla sınırlı büyük indirimi kaçırmamak için 3-6 Temmuz 2026 tarihlerinde size en yakın BİM mağazasını ziyaret etmeyi unutmayın.
TORKU TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 500 G
Fiyat: 185 TL
1 | 13
YÖRSAN TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 500 G
Fiyat: 169 TL
2 | 13
KEBİR TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 500 G
Fiyat: 185 TL
3 | 13
TEKSÜT TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 500 G
Fiyat: 169 TL
4 | 13
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