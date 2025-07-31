BİM’de 5 kilogramlık baldo pirinçte dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı gününden itibaren 5 kilogramlık baldo pirinç ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 5 Ağustos 2025 Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
BİNGO SOFT ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 5 L
Fiyat: 139 TL
SLEEPY YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 100’LÜ
Fiyat: 69,75 TL
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