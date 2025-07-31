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  4. BİM’de 5 kilogramlık baldo pirinçte dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de 5 kilogramlık baldo pirinçte dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı gününden itibaren 5 kilogramlık baldo pirinç ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 5 Ağustos 2025 Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM’de 5 kilogramlık baldo pirinçte dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

EFSANE BALDO PİRİNÇ 5 KG

Fiyat: 350 TL

TAMEK SOMATES SALÇASI 1500 G

Fiyat: 95 TL

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BİM’de 5 kilogramlık baldo pirinçte dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

ZÜBER YER FISTIĞI EZMESİ 315 G

Fiyat: 175 TL

SİMBAT SİİRT FISTIĞI 300 G

Fiyat: 240 TL

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BİM’de 5 kilogramlık baldo pirinçte dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

BİNGO SOFT ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 5 L

Fiyat: 139 TL

SLEEPY YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 100’LÜ

Fiyat: 69,75 TL

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