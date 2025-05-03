BİM'de 6 Mayıs Salı günü 5 kiloluk pirinç ve unda inanılmaz indirim! (BİM 6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 6 Mayıs Salı günü 5 kiloluk pirinç, un ve daha birçok üründe geçerli indirimler sizleri bekliyor. Peki, BİM'de 6 Mayıs Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 6 Mayıs Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 6 Mayıs 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 6 Mayıs 2025 Salı aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
BİM 5 KİLOGRAMLIK PİRİNÇ VE UNDA DEV İNDİRİM!
EFSANE OSMANCIK PİRİNÇ 5 KG
Fiyat: 240 TL
ÖZDE BUĞDAY UNU 5 KG
Fiyat: 81 TL
2 | 3