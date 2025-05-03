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BİM'de 6 Mayıs Salı günü 5 kiloluk pirinç ve unda inanılmaz indirim! (BİM 6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 6 Mayıs Salı günü 5 kiloluk pirinç, un ve daha birçok üründe geçerli indirimler sizleri bekliyor. Peki, BİM'de 6 Mayıs Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 6 Mayıs Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 6 Mayıs 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 6 Mayıs 2025 Salı aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'de 6 Mayıs Salı günü 5 kiloluk pirinç ve unda inanılmaz indirim! (BİM 6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

ANTEBELLA KAJU KREMASI 200 GRAM

Fiyat: 85 TL

3'LÜ PAKET NUTYMAX 3 X 44 GRAM

Fiyat: 55 TL

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BİM'de 6 Mayıs Salı günü 5 kiloluk pirinç ve unda inanılmaz indirim! (BİM 6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

BİM 5 KİLOGRAMLIK PİRİNÇ VE UNDA DEV İNDİRİM!

EFSANE OSMANCIK PİRİNÇ 5 KG

Fiyat: 240 TL

ÖZDE BUĞDAY UNU 5 KG

Fiyat: 81 TL

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BİM'de 6 Mayıs Salı günü 5 kiloluk pirinç ve unda inanılmaz indirim! (BİM 6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

TORKU %1 YAĞLI SÜT 1 LİTRE

Fiyat: 26,75 TL

ÖZGÜLLÜ TEREYAĞI 1 KG

Fiyat: 299 TL

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