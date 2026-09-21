BİM'DE AKTÜEL ÜRÜNLER BELLİ OLDU: LİSTEDE YOK YOK! (BİM 25 EYLÜL - 1 EKİM)
BİM 25 Eylül-1 Ekim aktüel ürünler listesini yayınladı. Yeni listede mutfaktan tekstile kadar onlarca büyük fırsat var. Seyahat planı yapan aileler için sevimli Wexta çocuk valizi 999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Mutfak grubunda ise porselen kahve fincan takımları, borosilikat sürahiler ve yapışkanlı duvar baharatlıkları raflarda olacak. Kadınlar için rahat fitilli pantolonlar, erkekler için jogger pantolonlar ve şık oversize sweatshirt çeşitleri de kışlık dolabını yenilemek isteyen tüketicileri bekliyor.
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