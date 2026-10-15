BİM’DE ALIŞVERİŞ LİSTELERİ YENİDEN YAZILIYOR! İŞTE HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLERİ (BİM 16-22 EKİM)
BİM 16 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak yeni kampanya döneminde mutfak gereçlerinden ev tekstiline, giyim ürünlerinden ev düzenleme ve saklama çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ev ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan katalogda her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için fırsatlarla dolu katalog, stoklarla sınırlı olarak 16-22 Ekim tarihleri arasında tüm BİM mağazalarında geçerli olacak.
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