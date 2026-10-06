BİM’DE BEKLENEN GÜN GELDİ: BİM'E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 6-12 EKİM)
BİM’de bugün satışa sunulacak ürünlerin fiyatları tüketicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Alışveriş bütçesini daha dikkatli kullanmak isteyen vatandaşlar, haftalık kampanyada hangi ürünlerin yer aldığını merak ediyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik seçeneklerin bulunduğu kampanyada dikkat çeken ürünler raflarda yerini aldı. Peki, bugün BİM’e hangi ürünler geliyor? İşte 6-12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi…
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