BİM'DE BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER İÇİN MAĞAZALARA KOŞACAKSINIZ! (BİM 18-24 AĞUSTOS)
BİM’de 18-24 Ağustos tarihleri arasında temel gıda ürünlerinden Protein Ocn ürünlerine kadar her şey kapış kapış gidecek. Bu dev fırsatları kaçırmamak için herkes gibi siz de yarın sabah erkenden BİM'de olun! Kapılar açılır açılmaz raflar hızla boşalacak. İhtiyacınız olan her şeyi herkesten önce kapmak ve bu büyük izdihamın kazananı olmak istiyorsanız, 18 Ağustos'ta sabah 9’da BİM’de yerinizi ayırtın!
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