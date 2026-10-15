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  4. BİM’DE BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER RAFLARDA YERİNİ ALACAK! (BİM 18-24 EKİM)

BİM’DE BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER RAFLARDA YERİNİ ALACAK! (BİM 18-24 EKİM)

18-24 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğuyla BİM; spor ürünlerinden teknolojiye, küçük ev aletlerinden oyuncaklara kadar hayatın içinden pek çok ihtiyacı karşılamaya hazırlanıyor. Raflarda yerini alacak bütçe dostu ürünler, fiyat-performans dengesiyle bu haftaya damgasını vuracak. İşte 18-24 Ekim tarihleri arasında BİM mağazalarında erken saatlerde kuyruk oluşturacak o büyük fırsatlar!

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BİM’DE BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER RAFLARDA YERİNİ ALACAK! (BİM 18-24 EKİM) - Sayfa 1

UMBRO PUSH UP BAR SPOR ALETİ

Fiyat: 279 TL

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BİM’DE BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER RAFLARDA YERİNİ ALACAK! (BİM 18-24 EKİM) - Sayfa 2
2 | 82
BİM’DE BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER RAFLARDA YERİNİ ALACAK! (BİM 18-24 EKİM) - Sayfa 3
3 | 82
BİM’DE BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER RAFLARDA YERİNİ ALACAK! (BİM 18-24 EKİM) - Sayfa 4
4 | 82