BİM'DE BEKLENEN GÜN GELDİ: FİYATLARI GÖREN MAĞAZAYA KOŞACAK! (BİM 9-15 EYLÜL)
Tüketicilerin uzun süredir yolunu gözlediği BİM 9-15 Eylül aktüel listesinde yer alan ev yaşam ve teknoloji fırsatları netleşti. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenlerin kaçırmaması gereken beyaz eşya grupları ile yatak odası dekorasyonunun vazgeçilmezi olan komodin, şifonyer ve yatak seçeneklerinde bütçe dostu fiyat etiketleri uygulandı. Kasada sürpriz yaşamak istemeyenler için BİM 9-15 Eylül güncel broşürü haberimizde!
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