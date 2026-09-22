BİM’DE BEKLENEN GÜN GELDİ: İŞTE MERAK EDİLEN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (BİM 22-28 EYLÜL)
BİM 22-28 Eylül aktüel listesiyle bu kez odak tamamen gıda ve deterjan reyonunda. Dev indirim dalgası bu sabahtan itibaren tüm şubelerde başladı. Günlerdir beklenen bültende mutfağın temel ihtiyaçları ve ev hijyenini oluşturan ürün gruplarında avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. Peki BİM'e bugün hangi ürünler geliyor? İşte 22-28 Eylül aktüel ürünler fiyat listesi...
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