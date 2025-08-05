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  4. BİM’de Bingo 10 kilogramlık toz deterjanda dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de Bingo 10 kilogramlık toz deterjanda dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette bugün (5 Ağustos 2025 Salı) Bingo 10 kilogramlık toz deterjan ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 5 Ağustos 2025 Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM’de Bingo 10 kilogramlık toz deterjanda dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

TARİŞ SİRKE ÇEŞİTLERİ 1 L (ELMA/ÜZÜM)

Fiyat: 47,50 TL

YENİKAVAKLIDERE BEYAZ SİRKE 5 L

Fiyat: 59 TL

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BİM’de Bingo 10 kilogramlık toz deterjanda dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

NESCAFE XPRESS ŞEKERSİZ LATTE 250 ML

Fiyat: 39,50 TL

SİMBAT KIRIK CEVİZ İÇİ 400 G

Fiyat: 199 TL

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BİM’de Bingo 10 kilogramlık toz deterjanda dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

BİNGO TOZ DETERJAN BEYAZLAR VE RENKLİLER 10 KG

Fiyat: 355 TL

PEROS SIVI ÇAMAŞIR DETERLANI ÇEŞİTLERİ 3 L

Fiyat: 149 TL

 

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