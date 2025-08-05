BİM’de Bingo 10 kilogramlık toz deterjanda dev indirim fırsatı! (BİM 5 AĞUSTOS SALI AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette bugün (5 Ağustos 2025 Salı) Bingo 10 kilogramlık toz deterjan ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 5 Ağustos 2025 Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
TARİŞ SİRKE ÇEŞİTLERİ 1 L (ELMA/ÜZÜM)
Fiyat: 47,50 TL
YENİKAVAKLIDERE BEYAZ SİRKE 5 L
Fiyat: 59 TL
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NESCAFE XPRESS ŞEKERSİZ LATTE 250 ML
Fiyat: 39,50 TL
SİMBAT KIRIK CEVİZ İÇİ 400 G
Fiyat: 199 TL
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BİNGO TOZ DETERJAN BEYAZLAR VE RENKLİLER 10 KG
Fiyat: 355 TL
PEROS SIVI ÇAMAŞIR DETERLANI ÇEŞİTLERİ 3 L
Fiyat: 149 TL
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