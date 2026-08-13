BİM’DE BÖYLE FİYAT GÖRÜLMEDİ! APE RYDER ELEKTRİKLİ BİSİKLET KAPIŞ KAPIŞ GİDECEK! (BİM 16-22 AĞUSTOS)
BİM aktüel kataloğuna, gelişmiş teknolojik donanımıyla dikkat çeken Ape Ryder elektrikli bisiklet geliyor! 36V 250W motor gücü, 25 km/h hızı ve 15Ah güçlü aküsüyle öne çıkan bu model; NFC özellikli geniş ekranı, şık logolu farları, çift kişilik konfor selesi ve 7 vitesli Shimano sistemiyle şehir içi sürüşlerinde üstün konfor sunuyor. Güçlendirilmiş çelik şasisi ve disk frenleriyle güvenli bir deneyim vadeden bu modeli sakın kaçırmayın; stoklar tükenmeden BİM'e ilk koşan siz olun!
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