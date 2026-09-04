BİM’DE BÖYLE FİYAT GÖRÜLMEDİ! DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI KAPIŞ KAPIŞ GİDECEK! (BİM 9-15 EYLÜL)
Tüketicilerin uzun süredir yolunu gözlediği BİM 9-15 Eylül aktüel ürünler listesindeki yeni teknolojiler belli oldu. Mutfakta yer kaplamayan 7.1 kg ağırlığındaki pompalı ve 60 Watt gücündeki deposuz su arıtma makinesi, yüksek hacimli temiz su çıkışı ve pratik filtre değişimi sağlayan 2'li filtre yapısıyla raflara çıkıyor. Kasada sürpriz yaşamak istemeyenler için BİM 9-15 Eylül güncel broşür detayları haberimizde!
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