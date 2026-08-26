BİM'DE BU CUMA BÜYÜK ALIŞVERİŞ AKINI BAŞLIYOR: İŞTE İNDİRİMLİ LİSTE! (BİM 30 AĞUSTOS-5 EYLÜL)
Bu Cuma sabahı alarm kurmayan çok pişman olacak! BİM 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel listesiyle adeta ezber bozuyor. Uzun zamandır beklenen ve sınırlı sayıda mağazalara dağıtılan öyle ürünler geliyor ki, kapılar açıldığı an reyonlarda izdiham yaşanması bekleniyor. Piyasa değerinin çok altında, şok fiyatlarla satışa çıkacak bu fırsatları erkenden kapmak isteyenler şimdiden planını yaptı. Peki listeye damga vuran ve kapış kapış gidecek o sürpriz ürünler neler? İşte sabah kapıda kuyruk oluşturacak o dev listenin tüm detayları!
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