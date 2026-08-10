BİM’DE BU CUMA İNANILMAZ İNDİRİMLER BAŞLIYOR! İŞTE KAÇIRILMAYACAK ÜRÜNLER! (BİM 14-20 AĞUSTOS)
BİM 14-20 Ağustos tarihleri arasında yaz sezonu kampanyasıyla mutfak ürünlerinden giyime, ev tekstilinden dekorasyona kadar geniş bir ürün yelpazesinde inanılmaz indirimler sunuyor. Kaliteli ve kullanışlı ürünleri en uygun fiyatlarla satın alma fırsatını kaçırmayın. Evini yenilemek, gardırobunu tazelemek veya mutfağınızı donatmak isteyenler için sınırlı stoklarla gelen bu kampanya, bütçenizi zorlamadan alışveriş yapmanın tam zamanı. Şok fiyatlar ve özel fırsatlarla dolu bu indirim günlerinde avantajlı alışverişin keyfini çıkarın!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.